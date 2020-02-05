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Дом новый, проблемы старые. Продолжение истории
Дом новый, проблемы старые. В понедельник мы рассказывали о случае в агрогородке Новоселье, когда людям пришлось выехать из дома. Причина - утечка угарного газа. Как оказалось, датчики сработали из-за бензинового насоса, который откачивал воду из подвала. Это, к слову, еще одна проблема, на которую обращали внимание жильцы злосчастного дома. Накануне специалисты проверили вентиляцию и не нашли нарушений. Сегодня работы продолжатся. Впрочем, чтобы довести мониторинг до конца, людям придется оплатить эти работы. Управление капитального строительства не берет на себя ответственность за нарушение в доме. Говорят, все работы были произведены в соответствии с нормами. Дополнительные экспертизы опять-таки из кошелька жильцов. Напомним, заложниками ситуации стали больше двух десятков семей. Они вынуждены жить без газа, отопления и горячей воды. Также добавим, что дом в эксплуатацию сдали всего 5 месяцев назад.
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