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Дорожная милиция выясняет обстоятельства аварии с участием скорой в Минске

ДТП случилось на пересечении Одоевского - Кириенко. По предварительной информации, спецавтомобиль проезжал перекресток с включенными маячками на красный свет. В этот момент и произошло столкновение с Kia. Авария в этом месте вызвала затор.

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