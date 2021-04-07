ДТП на столичной улице Асаналиева с участием пешехода и пьяного автомобилиста

Руль вижу, в себя верю, или 4,2 промилле алкоголя не повод отказаться от поездки за рулем. В деталях ДТП с участием пешехода и пьяного автомобилиста разбираются специалисты. Авария случилась накануне в Минске на улице Асаналиева. Водитель "мерседеса", проезжая мимо дома, не справился с управлением, сбил дорожный знак и металлическое ограждение, а после выехал на зеленую зону, где сбил пешехода. Его с травмами доставили в больницу. Медосвидетельствование показало в организме шофера более 4 промилле алкоголя.