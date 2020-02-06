Два строителя вынесли с объекта дорогостоящее оборудование. Они задержаны

Приехали в Минск, чтобы подзаработать, но могут получить уголовную статью в личное дело.



В столице задержали двух строителей, которые вынесли со своего объекта дорогостоящее оборудование. О том, что со стройплощадки пропали инструменты, сообщил в милицию один из работников. Он рассказал, что вечером из подсобного помещения исчезли инструменты. Утром строители не досчитались двух перфораторов, строительного миксера и бензореза. Общая стоимость - более 2000 рублей. Выйти на подозреваемых удалось благодаря камерам видеонаблюдения.



В скором времени подозреваемых задержали. Ими оказались двое мужчин - 45 и 25 лет. Известно, что оба приехали в столицу трудиться в строительной компании подсобными рабочими. Один - из Гомельской области, второй - из Минской. Теперь их судьбой займутся следователи.



