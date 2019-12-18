Спецоперация в столице. Двое жителей Бобруйска подозреваются в распространении наркотиков. По данным правоохранителей, для своего незаконного бизнеса парни арендовали квартиру в Минске, где занимались расфасовкой гашиша и альфа-PVP. Во время обыска найдены весы и фасовочный материал. Сами ингредиенты, свыше 30 граммов психотропов, дилеры хранили на лестничной площадке в коробе с оптоволокном, телевизионным кабелем и телефонными проводами.