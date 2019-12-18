Двое жителей Бобруйска подозреваются в распространении наркотиков на территории столицы

По данным правоохранителей, для своего незаконного бизнеса парни арендовали квартиру в Минске, где занимались расфасовкой гашиша и Альфа-ПВП. Во время обыска правоохранители нашли весы и фасовочный материал. Сами ингредиенты, свыше 30 граммов психотропов, фигуранты хранили на лестничной площадке в коробе с оптоволокном, телевизионным кабелем и телефонными проводами. Сейчас материалы проверки переданы в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дело за незаконный оборот наркотиков.