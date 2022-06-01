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Двухлетний ребенок выпал из окна в Минске

Обратите внимание! Безопасность детей - задача взрослых. Двухлетний ребенок выпал из окна, малыш в больнице. Инцидент случился накануне в Минске. По предварительным данным СК, мальчик находился в комнате один, окно было не заперто. В какой-то момент детское любопытство взяло верх. Ребенок взобрался на диван, а после и на подоконник. Дальше вопрос нескольких секунд. Оперся на москитную сетку, которая, естественно, не выдержала. В итоге малыш выпал из окна первого этажа.

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