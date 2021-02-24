3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Ездил по встречной, попытался скрыться и наехал на инспектора ГАИ
Завершено расследование уголовного дела о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел. Инцидент произошел в сентябре на столичной улице Разинской, где его пытались остановить правоохранители. Как сообщает СК, 36-летний мужчина на Volkswagen Passat попытался уйти от ответственности, сдавая задним ходом, наехал на инспектора и при этом зацепил служебный автомобиль. Поводом для его преследования стала езда по встречной полосе на проспекте Дзержинского, затем водитель попытался скрыться во дворах, но его там заблокировали стражи порядка.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов