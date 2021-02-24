Ездил по встречной, попытался скрыться и наехал на инспектора ГАИ

Завершено расследование уголовного дела о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел. Инцидент произошел в сентябре на столичной улице Разинской, где его пытались остановить правоохранители. Как сообщает СК, 36-летний мужчина на Volkswagen Passat попытался уйти от ответственности, сдавая задним ходом, наехал на инспектора и при этом зацепил служебный автомобиль. Поводом для его преследования стала езда по встречной полосе на проспекте Дзержинского, затем водитель попытался скрыться во дворах, но его там заблокировали стражи порядка.