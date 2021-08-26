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ГАИ опубликовала комментарий автоледи, которая накануне вечером попала в ДТП в Минске
Без прав и после двух бутылок шампанского дама отправилась в путь, но поездка завершилась неудачно. ГАИ опубликовала комментарий автоледи, которая накануне вечером попала в ДТП на улице Орловской в Минске. Водитель была пьяна. По данным ГАИ, 37-летняя женщина на "лексусе" ехала в направлении улицы Червякова. Предположительно, причиной аварии стало несоблюдение дистанции. Как итог - автоледи столкнулась с "рено", последний ехал впереди, и от удара его отбросило. Уже на месте сотрудники ГАИ предположили, что женщина за рулем "лексуса" пьяна. Медосвидетельствование подтвердило эту гипотезу. Проверка показала 1,2 промилле алкоголя. Плюс отсутствие прав. В отношении дамы составили несколько административных протоколов. Своей версией произошедшего женщина поделилась с милиционерами.
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