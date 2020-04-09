ГАИ опубликовала видео задержания пьяного бесправника

В выдыхаемом воздухе было свыше двух с половиной промилле алкоголя. Сообщается, что по пути на светофоре дорожная милиция обратила внимание на водителя БМВ, который с виду был выпивший. По требованию экипажа шофер остановился и, покачиваясь, вышел из авто. 33-летний водитель лишен прав и неоднократно привлекался к ответственности за пьяную езду. Сам мужчина пояснил, что возвращался с рыбалки и с утра похмелился. Автомобиль доставлен на штраф-стоянку.