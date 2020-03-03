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Грузчик курьерской фирмы похищал выручку компании и тратил в игорных заведениях
Выгодно использовал свое положение. Грузчик курьерской фирмы похищал выручку компании и тратил в игорных заведениях. В милицию обратился директор организации и сообщил о том, что из сейфа фирмы пропали деньги, это более 20 000 рублей. Он объяснил, что сумма эта исчезла поэтапно. В конце прошлого года украли около 7 000 рублей, а в начале этого - около 13 000. Тем не менее за помощью к правоохранителям бизнесмен обратился лишь после второго факта. Изначально руководитель пытался сам вычислить виновного, подозрения пали на грузчика. Но доказать его причастность директор не смог. После очередного инцидента к разбирательствам подключились оперативники.
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