Иностранец в Минске попался с поддельным водительским удостоверением

При опросе парень пояснил, что водительское удостоверение четыре года назад сделал с помощью программы Photoshop. Изъятое водительское удостоверение было направлено на экспертизу, в ходе которой эксперты дали заключение о признаках подделки документов. Следователи дали правовую оценку действиям иностранца и возбудили уголовное дело за подделку документов.

Александр Капуста, инспектора ДПС ОГАИ Ленинского РУВД Минска