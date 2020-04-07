Незаконный доход на страхе и панике. Иностранный студент одного из столичных вузов попался на продаже медицинских масок, сообщили в МВД. Нелегальный бизнес он, судя по оперативному видео, пытался организовать прямо во дворе дома. Бизнесмена взяли с поличным борцы с экономической преступностью. Всего же на руках у 23-летнего парня было 6 тысяч изделий. Милиция сумму потенциального, но незаконного дохода, оценила в 11 тысяч рублей. Какую прибыль торговец смог бы получить при перепродаже продукции, не сообщается.