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Короткое замыкание - основная версия возгорания на стройплощадке в Минске

ЧП случилось ночью в районе улицы Аэродромной. Предположительно замыкание случилось в силовом кабеле масляного трансформатора, который используетсядля обогрева бетона. Приехавшие спасатели потушили деревянные стройматериалы, площадь пожара составила 15 кв.м.

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