Кражи в Минском районе и столице

Невнимательность и доверчивость как основные факторы риска. Правоохранители рассказали о нескольких кражах, которые случились в Минском районе и столице. В первом случае злоумышленника вовсе не заметили или, скорее, не обратили внимания, в другом пострадавший понадеялся на честность знакомого. А результат оказался для жертв неожиданным.За помощью люди обратились к стражам порядка.

Подробности разбирательств в материале Карины Пашковой.



В агрогородке Гатово некий мужчина пробрался прямо на территорию одного из предприятий. По данным милиции он просто перелез через забор, ему удалось остаться незамеченным. После этого он отправился в раздевалку, где сотрудники организации оставили свои вещи. В итоге жулик присмотрел себе чужую куртку и рюкзак. В сумке были личные вещи ее владельца, в том числе банковская карта.

Именно там мужчину и запечатлела камера видеонаблюдения. Как выяснилось, предполагаемый жулик расплатился чужой картой за два шоколадных батончика. Впоследствии запись показали пострадавшим, человека на видео они вспомнили и сообщили, что действительно видели его на предприятии. Милиция просит всех, кто узнал этого мужчину, звонить по телефону: (44) 746 19 91, (44) 782 97 66, (017) 504 61 72.

А житель столицы лишился своего имущества на сумму около 2 тысяч рублей. Дело в том, что он согласился помочь знакомому. Последний попросил строительные инструменты, а именно обрезной диск. Однако получив доступ к личным вещам товарища, он решил воспользоваться ситуацией и подзаработать.

Как выяснилось, пострадавший сам дал товарищу ключи от машины, где лежало имущество.

А после обнаружил, что строительные инструменты исчезли. В милиции мужчина рассказал, что его вещи забрал знакомый.

Сообщается, что ранее фигурант уже был судим за аналогичные преступления. Материалы дела пережданы следователям, которые дадут правовую оценку действиям жулика.



