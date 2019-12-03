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Лучших волонтеров определили в Минске
Сегодня в Минске наградили лучших волонтеров. Молодежный форум "Дабрафэст" объединил активистов Союза молодежи. Они выступают добровольцами на спортивных мероприятиях (таких как Европейские игры), помогают ветеранам и людям с ограниченными возможностями, развивают социальные проекты. Победителей городского этапа конкурса "Волонтер года" определили в пяти номинациях.
Среди участников волонтерского движения "Доброе сердце" около 4 тысяч человек.
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