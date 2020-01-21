Эффектная авария в столице. Машина после столкновения со столбом загорелась. Видео в своем Telegram-канале разместила ГАИ. Уже установлено, что водитель Volvo в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина доставлен в больницу, о характере травм не сообщается. ДТП произошло минувшей ночью на улице Пономаренко. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.