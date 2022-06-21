Минчанин попался на краже двух джемперов

Попался с поличным, но сумел скрыться. В одном из магазинов Минска на клиенте сработала сигнализация - так называемые антикражные ворота. Работник магазина попросил мужчину показать содержимое рюкзака. Один джемпер фигурант отдал, а вот наличие второго начал отрицать. Охранник нажал на тревожную кнопку, но мужчина оттолкнул его, вырывался и скрылся. Оперативники уголовного розыска выяснили личность злоумышленника - им оказался 38-летний минчанин - и задержали его. Оказалось, что мужчина изначально планировал тайком похитить два джемпера, которые ему приглянулись. Зайдя в примерочную, фигурант сложил вещи в свой рюкзак и направился к выходу. Теперь в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за грабеж.