Минчанка забрала чужую собаку, чтобы скрасить одиночество своему питомцу - такие объяснения услышали от дамы правоохранители. Об исчезновении шпица в милицию сообщил его хозяин. Парень привязал собаку возле продуктового магазина, сам отправился в гастроном.

Вскоре стражи порядка вышли на след подозреваемой. Это 41-летняя минчанка. Ранее судима не была. Как рассказала леди, дома у нее есть овчарка. И чтобы питомец не скучал, она принесла ему друга. Шпица уже вернули хозяевам. А действиям женщины будет дана правовая оценка.



