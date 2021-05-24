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Минская милиция сообщила о задержании серийного похитителя байков

Кража велосипедов - как способ заработка. Минская милиция сообщила о задержании серийного похитителя байков. Выяснилось, что он приложил руку как минимум к четырем аналогичным преступлениям, три велосипеда он уже успел продать. Как рассказали в ГУВД, 49-летний минчанин целенаправленно приходил к крупным торговым объектам, выбирал по своему вкусу и перерезал трос с помощью специального приспособления. Похищенные байки мужчина продавал либо своим знакомым, либо вел на один из рынков.

Оперативники установили причастность задержанного к хищению 4-х велосипедов. Три он уже продал, а четвертый не успел, поскольку был задержан. Все велосипеды удалось изъять, чтобы впоследствии вернуть хозяевам. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело.

Вадим Будников, заместитель начальника ОУР Центрального РУВД г. Минска:Единственный гарантированный способ защиты от кражи - не оставлять велосипед без присмотра. Различного рода замки, сигнализации и прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути вора. Следует оставлять велосипед в таком месте, чтобы он был у вас на виду или попадал в объективы камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости. Пристегивая велосипед к ограждению или перилам, убедитесь в их надежности.


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