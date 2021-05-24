Минская милиция сообщила о задержании серийного похитителя байков

Вадим Будников, заместитель начальника ОУР Центрального РУВД г. Минска: Единственный гарантированный способ защиты от кражи - не оставлять велосипед без присмотра. Различного рода замки, сигнализации и прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути вора. Следует оставлять велосипед в таком месте, чтобы он был у вас на виду или попадал в объективы камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости. Пристегивая велосипед к ограждению или перилам, убедитесь в их надежности.