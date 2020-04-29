Минские оперативники задержали подозреваемых в серии краж

Это двое парней 20-ти и 25-ти лет. Орудовали подельники в Минском и Воложинском районах. Брали абсолютно всё - от рулетки до электроиснтрументов. Похищенное сообщники пытались сбыть знакомому, однако тот потребовал документы подтверждающие легальность приобретения. Пока жулики раздумывали, что делать дальше, оперативники вышли на их след.

У задержанных обнаружено похищенное имущество на сумму свыше 10 тысяч рублей. Часть инструмента они успели продать через интернет.



