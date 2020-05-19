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Момент столкновения двух автомобилей попал в объектив видеорегистратора

Момент столкновения двух автомобилей попал в объектив видеорегистратора одной из них. Дорожная милиция сообщает, что ДТП произошло в Лошице сегодня в начале первого ночи. Двигаясь по Игуменскому тракту, при повороте налево водитель Toyota не пропустил Renault. Пострадавших в ДТП нет. Но обеим машинам потребуется ремонт. В данном случае ГАИ просит автомобилистов быть внимательными на дороге.

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