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Мошенничество по-белорусски - минчанин обманул иностранца на 22 тонны картофеля

Мошенничество по-белорусски. Минчанин обманул иностранца на 22 тонны картофеля. Деньги мужчина за товар получил, а сам товар не поставил. Белорус разметил в интернете объявление об оптовой продаже овощей и фруктов. Покупателя ждать долго не пришлось. Вскоре с ним связался иностранец для покупки 22 тонн картофеля. Для оплаты заказчик взял в банке кредит, после чего перевел деньги на карту продавца. На этом сотрудничество со стороны поставщика закончилось.

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