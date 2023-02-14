Мошенничество по-белорусски. Минчанин обманул иностранца на 22 тонны картофеля. Деньги мужчина за товар получил, а сам товар не поставил. Белорус разметил в интернете объявление об оптовой продаже овощей и фруктов. Покупателя ждать долго не пришлось. Вскоре с ним связался иностранец для покупки 22 тонн картофеля. Для оплаты заказчик взял в банке кредит, после чего перевел деньги на карту продавца. На этом сотрудничество со стороны поставщика закончилось.