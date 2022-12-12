Мужчин вызвался помочь глухонемому парню, но незаметно забрал у него деньги

В милицию обратилась мать пострадавшегоминчанина. Вскоре правоохранители вышли на подозреваемого - 47-летнего мужчину. Известно, что молодой человек находился в районе автовокзала, откуда должен был ехать домой на маршрутке. С помощью жестов парень уточнял у прохожих, как пройти на платформу. Один из мужчин вызвался помочь, пока объяснял, куда надо идти, незаметно забрал деньги.