МВД сообщает, что в Витебске задержан парень, подозреваемый в педофилии, а также изготовлении порно. Установлено, что юноше всего 20 лет, официально он нигде не работает, а ранее был судим по наркостатье. Оперативники изъяли у молодого человека мобильный телефон и компьютеры. Экспертиза гаджетов показала, что их владелец совершал развратные действия в отношении подростков, а также изготавливал и распространял порно с участием малолетних девочек. Известно, что подозреваемый с июня 2019 по апрель 2020 года регулярно вступал в половую связь с 15-летней девушкой. С другими жертвами парень знакомился в соцсетях. Флиртуя с детьми из различных регионов страны, он склонял их к интиму.