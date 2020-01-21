Минская областьМинскГомельская областьГродненская областьВитебская областьМогилевская областьБрестская область

На проспекте Рокоссовского ДТП сразу с тремя авто

Как сообщили в ГАИ, водитель Skoda совершал поворот налево на запрещающий сигнал светофора. Во время маневра он и совершил столкновение с Citroen, который двигался в направлении улицы Плеханова. От удара Citroen выбросило на разделительное ограждение. Металлические конструкции в свою очередь повредили Volkswagen, который ожидал на встречной полосе зеленый сигнал светофора. Пострадавших в аварии нет, добавили в дорожной милиции.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все