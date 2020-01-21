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На улице Радиальной легковой Citroen столкнулся со стоящим в первой полосе трактором

Обошлось без пострадавших, транспортные средства получили механические повреждения. В это же время ГАИ призывает водителей быть более внимательными, особенно в утренние и вечерние часы пик.

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