Национальные костюмы разных уголков Беларуси на экспозиции в Минске

Рубашка, юбка и передник - как дополнительный женский оберег. Через национальные костюмы разных уголков Беларуси экспозиция в музее истории белорусской литературы знакомит с самобытностью нашего наследия. Каждый регион имеет свою историю и неповторимую культуру. Выставка дает уникальную возможность увидеть все мелочи, модные аксессуары, орнамент и фасоны девичьих и женских национальных костюмов Кобринского, Березинского, Ляховичского, Калинковичского и Малоритского районов Беларуси.



В дополнение экспозиции - рисованные ковры и коллекция полотенец, а также предметы ткачества, изделия из соломы, глины, лозы и бересты.



