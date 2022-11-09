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Не забудьте фликер: безопасный маршрут школьников - на контроле ГАИ Минска
Госавтоинспекция Минска следит за передвижением школьников, у которых началась вторая учебная четверть. Особое внимание правоохранители уделяют нерегулируемым пешеходным переходам, дежурят во дворах и вблизи детских площадок. Родителям советуют одевать детей в яркую одежду и обязательно использовать фликеры.
Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что при приближении к дорожным знакам "Осторожно дети", "Школа"следует проявлять внимание и бдительность. Такжеследует быть очень аккуратными при проезде дворовых территорий, так как дети зачастую, не осознавая опасности, могут выбежать даже из самых неожиданных мест.
Учитывая теплую погоду, дети по-прежнему часто используют электросамокаты, велосипеды и моноколеса для передвижения. Средства персональной мобильности должны иметь яркую подсветку, чтобы быть заметными в сумерках.
Фото:
du88.pervroo-vitebsk.gov.by
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