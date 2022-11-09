Не забудьте фликер: безопасный маршрут школьников - на контроле ГАИ Минска

Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что при приближении к дорожным знакам "Осторожно дети", "Школа"следует проявлять внимание и бдительность. Такжеследует быть очень аккуратными при проезде дворовых территорий, так как дети зачастую, не осознавая опасности, могут выбежать даже из самых неожиданных мест.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска