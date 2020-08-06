Неправильная парковка - разбитое стекло иномарки

История с неправильной парковой закончилась весьма неожиданно для автолюбительницы из столицы - на лобовое стекло машины прилетела рюмка. В милицию обратилась минчанка, которая сообщила, что приехав в гости к матери, на утро обнаружила повреждения на своей Skoda. Правоохранители установили, что авто было припарковано возле одного из подъездов, где накануне шумела компания.



