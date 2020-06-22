Приемы против лома. Сразу несколько партий лома металла изъяли правоохранители в разных регионах страны. Первый случай в столице. Нелегально заработать на продаже подобного товара хотел 30-летний житель столицы - такова версия стражей порядка. Подготовку начал заранее. Однако аферу раскрыли борцы с экономическими преступлениями. В итоге никакой прибыли, одни растраты. Да еще и проблемы с законом. Во втором случае металл перевозили в Слуцком районе.



Прайс-лист от скупщиков сырья в материале Карины Пашковой. Железо, медь, цинк, свинец - это лишь незначительный перечень из большого списка товаров, которые мог предложить клиентам потенциальный предприниматель в Минске. Судя по ассортименту, планы были грандиозные. Но бизнес рухнул в одночасье, а дело в том, что работать планировал фигурант незаконно, вот и привлек внимание стражей порядка.



О своем увлечении (а именно скупке металла) минчанин рассказывал знакомым. А те в свою очередь передавали это, что называется, из уст в уста. В итоге стражи порядка изъяли 15 тонн черного и цветного металла. И сразу два факта незаконной транспортировки лома металла зафиксированы в Слуцком районе. Сначала стражи порядка остановили автомобиль "Мерседес-Бенц", за рулем которого была девушка. В машине везли лом черного металла - более 2 тонн. Во втором случае в поле зрения оперативников попал "форд". В кузове также лом черного металла и вновь порядка 2 тонн. Перевозили груз без сопроводительных документов. Металл в обоих случаях изъяли. А по этим фактам проводится проверка.



