Ночью в Минске на перекрестке возле ГУМа столкнулись "Фольксваген-Поло" и "Порше-Кайен"

В итоге два человека с места аварии доставлены в больницу. Это водитель "порше" и пассажир "фольксвагена". Как сообщает дорожная милиция, в результате столкновения черный внедорожник отбросило на декоративное ограждение, затем - на проезжую часть, где "кайен" сбил "ниссан".