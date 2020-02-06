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Ночью в Минске на перекрестке возле ГУМа столкнулись "Фольксваген-Поло" и "Порше-Кайен"

В итоге два человека с места аварии доставлены в больницу. Это водитель "порше" и пассажир "фольксвагена". Как сообщает дорожная милиция, в результате столкновения черный внедорожник отбросило на декоративное ограждение, затем - на проезжую часть, где "кайен" сбил "ниссан".

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