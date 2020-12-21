Обзор чрезвычайных происшествий

Его подготовила Елизавета Лакотко.

Плюс четыре спасенные жизни

В Белыничском районе пожарный извещатель оповестил семью о ЧП. Возгорание произошло минувшей ночью в частном доме. Услышав звуковую сигнализацию, мама и трое детей 6, 7, и 14 лет выбежали на улицу. Обошлось без пострадавших. К приезду спасателей все жилище было затянуто густым дымом, огонь потушили. Повреждены внутренняя отделка котельной и межкомнатная перегородка. Предварительная причина инцидента — нарушение правил пользования печью.

Жертва огня

А в Светлогорском районе трагедии избежать не удалось, в огне погиб мужчина. Сообщение о ЧП на горячую линию МЧС поступило после полуночи. В агрогородке Николаевка горел частный дом, а также сарай. Стихия не оставила шансов на спасение. Когда пламя укротили, под завалами огнеборцы нашли обгоревшее тело. Известно, что в строении жил 31-летний внук хозяйки. Вероятно, именно он и стал жертвой пожара. Оба здания уничтожены. Предположительно искра вспыхнула из-за непотушенной сигареты.

Уснул с сигаретой?

Пожар в Борисовском районе - одного человека спасли, еще 13 эвакуировали. Все произошло в трехэтажном жилом доме в квартире на первом уровне. В комнате на диване огнеборцы обнаружили мужчину, его вынесли на улицу и передали медикам. Предварительный диагноз - отравление продуктами горения. Из-за густого дыма, который окутал все строение, эвакуировали соседей погорельца. Не исключено, что причиной ЧП также стала непотушенная сигарета.

Белорус и двое украинцев задержаны на территории Житомирской области

Собирали рога оленей, козлов и лосей в зоне отчуждения – белорус и двое украинцев задержаны на территории Житомирской области. По сообщению пограничной службы Украины, троица незаконно проникла на отселенную территорию и успела собрать 3 десятка материала в радиационно загрязненной зоне. Скорее всего, трофей предназначался для продажи. Рога, общей массой свыше 50 кг изъяты. В отношении задержанных составлены протоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местах, подвергшихся загрязнению. Сейчас фигуранты в ожидании суда.

Сотрудники Минского отдела охраны спасли ребенка от бродячей собаки