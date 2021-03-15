В Беларуси за выходные в ДТП 2 человека погибли, 11 пострадали. Как сообщает МВД, установлены 105 водителей, которые были за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения. Отметим, что в прошедшие выходные ГАИ усилила контроль на дорогах страны. И добавим, что дорожная милиция пока не рекомендует менять покрышки, несмотря на то что официально это уже можно делать. Нестабильная погода, перепады температуры - в итоге участки мокрой проезжей части могут чередоваться с участками обледенелого или заснеженного покрытия.

Сегодня обзор дорожных новостей собрал Александр Смирнов. У него подробности смертельной лобовой аварии в Крупском районе, где погибли два человека.





Жуткое ДТП под Крупками

В лобовом столкновении погибли два человека, после удара машины загорелись. Трагедия произошла сегодня около семи часов утра на олимпийской трассе. По информации МВД, по предварительной версии, 27-летний житель Витебска уснул за рулем, выехал на встречную полосу, где и произошла авария. Известно, что молодой человек ехал в сторону Минска. Оба водителя в результате ДТП погибли. Сообщается, что за рулем другого "мерседеса" находился 44-летний житель Старых Дорог. На месте трагедии работали специалисты ГАИ и МЧС, следователи и эксперты.

Смертельная авария произошла и в Полоцком районе

Накануне около шести часов вечера столкнулись Fiat Brava и Volkswagen Passat. По информации МВД, на закруглении дороги влево водитель итальянского авто не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил ДТП. Его 66-летняя попутчица погибла на месте происшествия. Сам мужчина и трое человек из другой машины госпитализированы.

На трассе Осиповичи - Барановичи «рено» выехал под МАЗ

Еще одна авария с гибелью человека. На трассе Осиповичи - Барановичи «рено» выехал под МАЗ. По данным ГАИ, водитель легкового авто, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу грузовику. В результате ДТП пассажир иномарки скончался на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир «рено» с травмами госпитализированы.

Один человек пострадал в столкновении двух легковушек

Авария произошла на трассе М-1. Как рассказали в ГАИ, 57-летняя водитель БМВ столкнулась с "фольксвагеном", который разворачивался, двигаясь попутно в правой полосе. В результате ДТП 57-летний пассажир немецкого авто с травмами госпитализирован.

ГАИ выясняет причины аварии в Гомеле