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Обзор дорожных новостей
В Беларуси за выходные в ДТП 2 человека погибли, 11 пострадали. Как сообщает МВД, установлены 105 водителей, которые были за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения. Отметим, что в прошедшие выходные ГАИ усилила контроль на дорогах страны. И добавим, что дорожная милиция пока не рекомендует менять покрышки, несмотря на то что официально это уже можно делать. Нестабильная погода, перепады температуры - в итоге участки мокрой проезжей части могут чередоваться с участками обледенелого или заснеженного покрытия.
Сегодня обзор дорожных новостей собрал Александр Смирнов. У него подробности смертельной лобовой аварии в Крупском районе, где погибли два человека.
Жуткое ДТП под Крупками
В лобовом столкновении погибли два человека, после удара машины загорелись. Трагедия произошла сегодня около семи часов утра на олимпийской трассе. По информации МВД, по предварительной версии, 27-летний житель Витебска уснул за рулем, выехал на встречную полосу, где и произошла авария. Известно, что молодой человек ехал в сторону Минска. Оба водителя в результате ДТП погибли. Сообщается, что за рулем другого "мерседеса" находился 44-летний житель Старых Дорог. На месте трагедии работали специалисты ГАИ и МЧС, следователи и эксперты.
Смертельная авария произошла и в Полоцком районе
Накануне около шести часов вечера столкнулись Fiat Brava и Volkswagen Passat. По информации МВД, на закруглении дороги влево водитель итальянского авто не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил ДТП. Его 66-летняя попутчица погибла на месте происшествия. Сам мужчина и трое человек из другой машины госпитализированы.
На трассе Осиповичи - Барановичи «рено» выехал под МАЗ
Еще одна авария с гибелью человека. На трассе Осиповичи - Барановичи «рено» выехал под МАЗ. По данным ГАИ, водитель легкового авто, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу грузовику. В результате ДТП пассажир иномарки скончался на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир «рено» с травмами госпитализированы.
Один человек пострадал в столкновении двух легковушек
Авария произошла на трассе М-1. Как рассказали в ГАИ, 57-летняя водитель БМВ столкнулась с "фольксвагеном", который разворачивался, двигаясь попутно в правой полосе. В результате ДТП 57-летний пассажир немецкого авто с травмами госпитализирован.
ГАИ выясняет причины аварии в Гомеле
ГАИ выясняет причины аварии в Гомеле. Машину такси по каким-то причинам вынесло за пределы дороги, где она врезалась в столб. В итоге бетонная конструкция упала на крышу машины и развалилась на части. 23-летний водитель «рено» получил травмы, с которыми был доставлен в больницу. Перевозились ли пассажиры в момент ДТП - не сообщается.
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