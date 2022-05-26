Обзор дорожных новостей от ГАИ

Подробности дорожных происшествий у Виктории Радевич.

Логойский район

Пошел на обгон, не убедившись в его безопасности. Такова предварительная версия лобовой аварии в Логойском районе, где сегодня утром столкнулись легковушка и грузовик. Как рассказали в дорожной милиции, на Витебской трассе недалеко от деревни Амнишево 27-летний водитель "ауди", двигаясь в сторону столицы, выехал на встречную, чтобы обогнать попутный большегруз. В результате опасного маневра немецкий автомобиль врезался в ДАФ. От удара травмы получил предполагаемый виновник аварии, его госпитализировали.

Полоцкий район

В Полоцком районе "ниссан" вылетел в кювет и лег на крышу. Авария произошла накануне вечером. Все потому, как предварительно сообщили стражи дорог, что 56-летний водитель авто не смог совладать с управлением на закруглении дороги. С места ДТП мужчину увезли на машине скорой помощи в больницу.

Гомель

За жизнь подростка из Гомеля, которого сегодня утром привезли в реанимацию после аварии на перекрестке улиц Свиридова и Крупской, сейчас борются врачи. По информации ГАИ, 14-летнего мальчика сбил "мерседес", когда тот переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Почему 39-летний водитель легковушки не смог вовремя нажать на тормоз - выясняется пока в формате проверки.

Минск

Еще один ребенок, переходя дорогу по пешеходному переходу, оказался под колесами машины в Минске на проспекте Независимости накануне вечером. По предварительным данным столичной ГАИ, в тот момент для 73-летнего водителя "лексуса" горел красный. В результате наезда 12-летний подросток получил травмы, мальчика увезли в больницу.

Житель столицы попался при нетрезвой езде на каршеринговом авто. Как сообщили в дорожной милиции, предполагаемого нарушителя инспекторы ГАИ заметили 21 мая около 5 утра, когда тот ехал по проспекту Жукова. Подозрения о том, что 30-летний водитель "теслы" сел за руль пьяным, позже подтвердят результаты освидетельствования. Алкотестер показал 1 промилле алкоголя.

Установлено, что минчанин недавно уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение. В отношении водителя составлен административный протокол, материалы также будут направлены в Следственный комитет Республики Беларусь для дачи правовой оценки. Его ожидает уже уголовная ответственность. Александра Косаревская, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Минска