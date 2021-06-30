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Оперативники ГУБОП выявили коллекторов, занимающихся выбиванием долгов
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Оперативники ГУБОП выявили так называемых коллекторов, которые избивали должников и требовали у них вернуть суммы, в разы превышающие займы. Преступная группа действовала под контролем 47-летнего минчанина, который позиционировал себя как "смотрящего" за Октябрьским районом столицы. В его подчинении находились четверо ранее судимых мужчин. С прошлого года до мая фигуранты предоставляли микрозаймы под небольшие проценты, а когда оканчивался срок возврата, требовали завышенную в разы сумму.
К примеру, 29-летний минчанин за вымышленный долг в 3 тыс. долларов был избит в своей квартире. Также у него забрали ценное имущество. Еще одному потерпевшему, 35-летнему жителю столичного микрорайона Курасовщина, после требования вернуть 1,5 тыс. рублей подожгли дверь.
Возбуждено уголовное дело за вымогательство, совершенное группой лиц. Проверяется причастность фигурантов к аналогичным преступлениям.