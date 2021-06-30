Оперативники ГУБОП выявили коллекторов, занимающихся выбиванием долгов

Оперативники ГУБОП выявили так называемых коллекторов, которые избивали должников и требовали у них вернуть суммы, в разы превышающие займы. Преступная группа действовала под контролем 47-летнего минчанина, который позиционировал себя как "смотрящего" за Октябрьским районом столицы. В его подчинении находились четверо ранее судимых мужчин. С прошлого года до мая фигуранты предоставляли микрозаймы под небольшие проценты, а когда оканчивался срок возврата, требовали завышенную в разы сумму.