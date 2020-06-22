Парень на спор похитил камеру наблюдения в переходе в Минске

Заключить пари, выполнить условие сделки, но мотив поступка понять сложно. Сыщики нашли парня, который на спор похитил камеру наблюдения в переходе в Минске. К хищению оказался причастен 19-летний юноша. По информации ГУВД, поздно вечером (судя по записям с камеры, было это еще в начале мая) молодой человек вместе со своим приятелем возвращались домой через подземный пешеходный переход. Со слов подозреваемого, они оба были слегла нетрезвые, из-за чего, видимо, и возник спор, сможет ли один из них снять технику со стены перехода. Один смог. Позже парень рассказал милиции, что одну камеру наблюдения спрятал в ячейке магазина, вторую выбросил. Ущерб для владельцев техники составил порядка 700 рублей.