Пешеход пострадал в утреннем ДТП в столице

Как сообщает ГАИ, дорожный инцидент произошел на МКАД на западе города. Volkswagen Golf сбил мужчину, который вопреки всем правилам перебегал проезжую часть. Мужчина получил травмы, с которыми доставлен в больницу. На месте аварии работали сотрудники ГАИ, СК и эксперты. Правоохранители напоминают: дорогу необходимо пересекать по переходу. Только за январь текущего года в Минске 23 человека получили травмы различной степени тяжести и один пешеход погиб.