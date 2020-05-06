По подозрению в ограблении минского ювелирного магазина задержаны жители Витебска

Инцидент произошел еще в воскресенье. По словам сотрудников торговой точки, клиент попросил подобрать ему украшение. Консультант достала из стеллажа три цепочки на выбор. Внезапно посетитель выхватил две из них общей стоимостью почти 6,5 тысяч рублей и скрылся. Оперативники установили, что злоумышленник передвигался на автомобиле с номерами Витебского региона. Машина была арендной, а за рулем находился сообщник налетчика. Личности обоих мужчин были установлены - ими оказались ранее неоднократно судимые неработающие жители Витебска, 26 и 27 лет.