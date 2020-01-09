Почти миллион рублей - предварительная сумма ущерба

Именно столько налогов, по мнению специалистов ДФР, не уплатила одна столичная фирма по продаже живых цветов и растений. Коммерсанты ввозили продукцию из Евросоюза, а затем продавали оптом либо в розницу через собственную торговую сеть. Однако ревизоры выяснили, что за последние два года не вся выручка отражалась в бухгалтерском учете, а, соответственно, и налоговая нагрузка на компанию была меньше. Таким образом, за этот период накопилась кругленькая сумма - 900 тысяч рублей.





