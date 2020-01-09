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Почти миллион рублей - предварительная сумма ущерба
Именно столько налогов, по мнению специалистов ДФР, не уплатила одна столичная фирма по продаже живых цветов и растений. Коммерсанты ввозили продукцию из Евросоюза, а затем продавали оптом либо в розницу через собственную торговую сеть. Однако ревизоры выяснили, что за последние два года не вся выручка отражалась в бухгалтерском учете, а, соответственно, и налоговая нагрузка на компанию была меньше. Таким образом, за этот период накопилась кругленькая сумма - 900 тысяч рублей.
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