Под Минском перевернулась легковушка с детьми

Авария произошла на трассе М14. По информации ГАИ, 52-летний водитель Тойота Corolla на закруглении дороги из-за превышения скорости не справился с управлением. Машина врезалась в дорожное ограждение, съехала в кювет и опрокинулась. В автомобиле на переднем сиденье находилась 52-летняя женщина, сзади ехали 12-летний мальчик и 9-летняя девочка. Дети не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате аварии и водитель, и пассажиры получили травмы.