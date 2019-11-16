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Подъезды в столичных домах будут убирать по-новому

Со следующего года первые этажи подъездов подметать будут ежедневно. Именно здесь проходит максимальное количество людей, размещены почтовые ящики. В качестве эксперимента ежедневную уборку раньше ввели в Заводском и Фрунзенском районах столицы. Как итог в подъездах стало чище, а число жалоб от минчан уменьшилась в несколько раз.

Более того, в последнее время в процесс уборки подъездов начали внедрять современные машины - могучие пылесосы, паро- и стеклоочистители. Это значительно улучшает и ускоряет процесс уборки.

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