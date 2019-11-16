Подъезды в столичных домах будут убирать по-новому

Со следующего года первые этажи подъездов подметать будут ежедневно. Именно здесь проходит максимальное количество людей, размещены почтовые ящики. В качестве эксперимента ежедневную уборку раньше ввели в Заводском и Фрунзенском районах столицы. Как итог в подъездах стало чище, а число жалоб от минчан уменьшилась в несколько раз.