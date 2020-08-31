Поджог – одна из версий ЧП на столичной улице Маяковского

Поздно ночью спасателям позвонили очевидцы, рассказав, что во дворе горит автомобиль. Когда огнеборцы приехали на место пожара, припаркованный Volkswagen был охвачен огнем. Пламя повредило и рядом стоявшие машины Skoda и Hyundai. В результате инцидента никто не пострадал, а вот автомобили не подлежат восстановлению.