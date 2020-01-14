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Погода могла стать одной из причин утренней аварии в столице

ДТП произошло на улице Плеханова. Как сообщили в ГАИ, автомобиль Audi двигался со стороны улицы Горовца в направлении Тухачевского, за рулем находился 32-летний водитель. В определенный момент мужчина не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в столб. Предварительно, шофер получил легкие травмы, с которыми и был доставлен в больницу.

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