Погода могла стать одной из причин утренней аварии в столице

ДТП произошло на улице Плеханова. Как сообщили в ГАИ, автомобиль Audi двигался со стороны улицы Горовца в направлении Тухачевского, за рулем находился 32-летний водитель. В определенный момент мужчина не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в столб. Предварительно, шофер получил легкие травмы, с которыми и был доставлен в больницу.