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Последствия аварии на улице Ширмы в Минске
Все обстоятельства столкновения сейчас выясняют инспекторы ГАИ. По предварительной информации, водитель "фиата" не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и врезался боком в столб. Шофер был доставлен в больницу. Не исключено, что и в этом случае повлияли погодные условия.
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