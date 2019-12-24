Последствия аварии на улице Ширмы в Минске

Все обстоятельства столкновения сейчас выясняют инспекторы ГАИ. По предварительной информации, водитель "фиата" не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и врезался боком в столб. Шофер был доставлен в больницу. Не исключено, что и в этом случае повлияли погодные условия.