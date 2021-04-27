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Правоохранители предотвратили семейный скандал, который мог обернуться поножовщиной
Всех порежу - минчанин накинулся с ножом на сотрудников ОМОН. Правоохранители предотвратили семейный скандал, который мог обернуться поножовщиной. На линию 102 обратилась женщина, она рассказала, что по квартире ходит ее сын с ножом. Мужчина бьет ногами в двери. Когда приехал участковый, 43-летний дебошир заперся в комнате и угрожал всех зарезать. Открывать дверь отказался. На подмогу приехали бойцы ОМОН. Они зашли в комнату, где на сотрудников накинулся с ножом мужчина. К слову, он уже был судим. Злоумышленника правоохранители обезоружили, потом его отвезли в милицию.
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