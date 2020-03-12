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Продавец сотовых телефонов придумал схему, как удешевить товар и привлечь покупателей
Все ради клиента. Один из столичных продавцов сотовых телефонов придумал схему, как удешевить товар и привлечь покупателей. Свои сделки по закупке и продаже мобильников он проводил без бухгалтерского учета, соответственно не отображал в документах. Понятно, что такую благую цель 32-летний минчанин преследовал не только ради своих клиентов, но и для собственного кармана. За три года на обязательных выплатах он сэкономил 130 тысяч рублей. Но такой способ ведения бизнеса не оценили сотрудники финансовой милиции. Вернее, оценили, но в соответствии с буквой закона. В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов".
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