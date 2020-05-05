Проведение научных исследований стало причиной возгорания в одной из лаборатории Академии наук. Это предварительное заключение МЧС. Пожар случился накануне днем по улице Сурганова в Минске. Со слов работников лаборатории физико-органической химии, где и случился пожар, во время опытов использовали диэтиловый эфир. Как правило, это вещество применяют в качестве растворителя. Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров. До прибытия спасателей персонал учреждения эвакуировал 20 человек. Пострадавших нет.



