Минская областьМинскГомельская областьГродненская областьВитебская областьМогилевская областьБрестская область

Расписание движения маршрутных такси в Минске подскажет новое мобильное приложение

При помощи программы в режиме реального времени можно будет увидеть, где находится конкретная маршрутка и как скоро она прибудет к ближайшей остановке. Сервис уже доступен для разных операционных систем. В скором времени таким же способом можно будет проследить и за движением автобусов, троллейбусов или трамваев. Кстати, при помощи мобильного приложения можно проложить индивидуальный маршрут. Причем, не только в столице, но и между разными белорусскими городами.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все