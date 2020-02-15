Расписание движения маршрутных такси в Минске подскажет новое мобильное приложение

При помощи программы в режиме реального времени можно будет увидеть, где находится конкретная маршрутка и как скоро она прибудет к ближайшей остановке. Сервис уже доступен для разных операционных систем. В скором времени таким же способом можно будет проследить и за движением автобусов, троллейбусов или трамваев. Кстати, при помощи мобильного приложения можно проложить индивидуальный маршрут. Причем, не только в столице, но и между разными белорусскими городами.