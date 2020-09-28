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Разбойное нападение на обменник

Следователи продолжают устанавливать подробности разбойного нападение на пункт обмена валют в Минске. По данным следствия, 24 сентября в 11:20 часов к обменнику во Фрунзенском районе подошел неизвестный. Дождавшись, когда кассир выйдет на перерыв, он подошел к женщине и, по информации СК, угрожая предметом, похожим на взрывное устройство, потребовал передать ему в деньги из кассы. Забежав обратно в помещение, работница банка нажала на тревожную кнопку. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель Следственного комитета Минска:

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 (разбой) Уголовного кодекса. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками милиции проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности мужчины".

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